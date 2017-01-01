Жестко соблюдаем сроки
Гарантия до 7 лет на порошковую покраску
Жестко соблюдаем сроки
Гарантия до 20 лет на сварку
Жестко соблюдаем сроки
Гарантия до 7 летна покраску
Гарантия до 20 лет на сварку
Жестко соблюдаем сроки
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Все работы мы проводим на собственной специально оборудованной территории. И с легкостью готовы помочь с доставкой конструкции
Мы выстроили свое производство таким образом, что готовы красить любые детали - от маленьких гаек до 8-метровых сложных конструкций
Легко переключаем свое производство под разные масштабы работ благодаря двум мощным вместительным печам
Мы производим весь комплекс работ - от обработки металла до упаковки и доставки конструкции
Защита от коррозии и ржавчины
В 2 раза прочнее любой краски
Ложится равномерно - без пузырей и подтеков
Наносится 1 слой - очень быстро
Не выцветает на солнце
Гарантия на покраску до 7 лет
в аргонной и полуавтоматической сварке
Бесплатный выезд на замер
Проектируем будущее изделие
Лучшее европейское оборудование
Гарантия на сварку до 20 лет
Варим любой металл, даже алюминий
Защита от коррозии и ржавчины
В 2 раза прочнее любой краски
Ложится равномерно - без пузырей и подтеков
Наносится 1 слой - очень быстро
Не выцветает на солнце
Гарантия на покраску до 7 лет
Придать кофемашине стиль интерьера самого кафе - покрасить ее детали в белый цвет
Аккуратно демонтировали и отдельно прокрасили каждую деталь. Кофемашина превратилась в интересную деталь интерьера. И благодаря простой покраске официанты говорят, что приятнее и намного больше хочется работать с такой машиной.
Время: 4 дня
Разработать уникальные декоративные перегородки в коттедж
Разрабатываем декоративные перегородки, которые подчеркивают неповторимый стиль гостиной, спальной комнаты или холла. Посмотрите, насколько красиво выглядят перегородки в интерьере и служат прекрасным предметом декора.
Время: 3 дня
Сделать складной баннер по 3d-проекту
Данные проекты нам особенно интересны, так как мобильные конструкции имеют много особенностей при их создании. После нескольких замеров мы распиливаем детали и собираем из них прекрасные баннеры на выставку. Красим в различные цвета, чтобы придать изделию стиль и яркость.
Время: 1 день
Изготовить настенное панно по эскизу с нуля
Каждому хочется добавить в свой дом уникальный предмет. Панно на стену уже несколько лет остается в тренде. Мы воплощаем в жизнь даже самые сложные архитектурные решения и будем рады выполнить для вас стильное и единственное в своем роде изделие на заказ.
Время: 3 дня
Изготовить подставки под вино для элитного винного бара
Бар специализируется на винах. И поэтому каждый элемент в интерьере должен подчеркнуть его тонкий стиль и особое изящество. Мы прекрасно справились с этой задачей и изготовили подставки, которые гармонично вписались в интерьер.
Время: 3 дня
Перекрасить автомобильные диски в цвет автомобиля и придать единый стиль
Диск автомобиля постоянно подвергается различным загрязнениям и ударам, так как это самая подвижная его деталь. Учитывая это, сначала мы обработали диски пескоструем, а затем нанесли краску и лак.
Время: 3 дня
Собрать винницу для кухни с нуля
Вырезали лазером и сварили детали. Покрасили в цвет интерьера кухни. Получилась замечательная удобная винница и гармонично вписалась в общий стиль кухни. Заказчик остался очень довольным.
Время: 3 дня
Выполнить декоративные функциональные конструкции на территории усадьбы
Данный проект достаточно разноплановый - качели ротонда, карта местности, дорожный указатель, цветочная клумба и каркас смотровой площадки. Мы применили несколько видов резки и сварки. В результате получили великолепно сваренные и покрашенные элементы.
Время: 1 месяц
от обработки металла до упаковки
изделия стрейч-пленкой
сварки и/или покраски вашей конструкции
уже через 15 минут. Мы перезвоним вам в течение 5 минут
в любую точку России!
Гарантия на порошковую покраску
Гарантия на нашу сварку
Доставка по всей РФ транспортной компанией
Тщательно упакуем ваше изделие в любую упаковку
Оплата по безналичному расчету
М.З. Габбазов
М.А. Морозова
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