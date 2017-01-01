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Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
Наш инженер-технолог рассчитает
стоимость покраски вашей конструкции
и зафиксирует за вами скидку
20% на все виды работ.
Скидка действует
1 месяц.
Оставьте номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 7 минут!
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
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+7-906-702-64-93
и сварка металлоконструкций
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и покраска металлоконструкций
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При заказе на покраску объемом более 5000 кв.м.

Жестко соблюдаем сроки

Гарантия до 7 летна покраску

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Конструкции из труб
Трубы изготавливают из стали 3 и производят сварку полуавтоматом. Но часто встречаются и трубы из нержавеющей стали или алюминия, где используется аргонная сварка.
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конструкции из труб прямо сейчас!
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Ваша конструкция
будет великолепно сварена и покрашена!
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Все работы
в одном месте

Все работы мы проводим на собственной специально оборудованной территории. И с легкостью готовы помочь с доставкой конструкции

/
Отлаженное
производство

Мы выстроили свое производство таким образом, что готовы красить любые детали - от маленьких гаек до 8-метровых сложных конструкций

/
Мобильность

Легко переключаем свое производство под разные масштабы работ благодаря двум мощным вместительным печам

/
Работаем
«под ключ»

Мы производим весь комплекс работ - от обработки металла до упаковки и доставки конструкции

/
Сделайте правильный выбор прямо сейчас!
Просто оставьте свой номер телефона. Через 5 минут мы расскажем, почему большинство клиентов выбирают нас
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конфиденциальности
Почему порошковая покраска это лучшее решение в своем роде

  • Защита от коррозии и ржавчины

  • В 2 раза прочнее любой краски

  • Ложится равномерно - без пузырей и подтеков

  • Наносится 1 слой - очень быстро

  • Не выцветает на солнце

  • Гарантия на покраску до 7 лет

Оставьте заявку на покраску своего изделия.

Мы перезвоним вам в течение 5 минут

Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
Более 10 лет мы оттачиваем мастерство

в аргонной и полуавтоматической сварке

  • Бесплатный выезд на замер

  • Проектируем будущее изделие

  • Лучшее европейское оборудование

  • Гарантия на сварку до 20 лет

  • Варим любой металл, даже алюминий

Как мы рассчитываем стоимость сварки: Тип металлаДлина сварочного шваНеобходимость зачистки
Получите расчет стоимости сварки вашей конструкции уже через 15 минут.

Мы перезвоним вам в течение 5 минут

Вы можете прикрепить
файл к письму в формате
jgp, png, pdf
Я даю согласие на обработку своих персональных
данных и ознакомлен с политикой
конфиденциальности
Почему порошковая покраска это лучшее решение в своем роде

  • Защита от коррозии и ржавчины

  • В 2 раза прочнее любой краски

  • Ложится равномерно - без пузырей и подтеков

  • Наносится 1 слой - очень быстро

  • Не выцветает на солнце

  • Гарантия на покраску до 7 лет

Оставьте заявку на покраску своего изделия.

Мы перезвоним вам в течение 5 минут

Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
Посмотрите
новые работы!
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Профессиональная кофемашина
Задача

Придать кофемашине стиль интерьера самого кафе - покрасить ее детали в белый цвет

Решение

Аккуратно демонтировали и  отдельно прокрасили каждую деталь. Кофемашина превратилась в интересную деталь интерьера. И благодаря простой покраске официанты говорят, что приятнее и намного больше хочется работать с такой машиной. 

Время: 4 дня

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Декоративные перегородки в коттеджи
Задача

Разработать уникальные декоративные перегородки в коттедж

Решение

Разрабатываем декоративные перегородки, которые подчеркивают неповторимый  стиль  гостиной, спальной комнаты или холла. Посмотрите, насколько красиво выглядят перегородки в интерьере и служат прекрасным предметом декора.

Время: 3 дня

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Баннеры на выставку
Задача

Сделать складной баннер по 3d-проекту

Решение

Данные проекты нам особенно интересны, так как мобильные конструкции имеют много особенностей при их создании. После нескольких замеров мы распиливаем детали и собираем из них прекрасные баннеры на выставку. Красим в различные цвета, чтобы придать изделию стиль и яркость.

Время: 1 день

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Панно на стену
Задача

Изготовить настенное панно по эскизу с нуля

Решение

Каждому хочется добавить в свой дом уникальный предмет. Панно на стену уже несколько лет остается в тренде. Мы воплощаем в жизнь даже самые сложные архитектурные решения и будем рады выполнить для вас стильное и единственное в своем роде изделие на заказ.

Время: 3 дня

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Подставки под вино
Задача

Изготовить подставки под вино для элитного винного бара

Решение

Бар специализируется на винах. И поэтому каждый элемент в интерьере должен подчеркнуть его тонкий стиль и особое изящество. Мы прекрасно справились с этой задачей и изготовили подставки, которые гармонично вписались в интерьер. 

Время: 3 дня

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Автомобильные диски
Задача

Перекрасить автомобильные диски в цвет автомобиля и придать единый стиль

Решение

Диск автомобиля постоянно подвергается различным загрязнениям и ударам, так как это самая подвижная его деталь. Учитывая это, сначала мы обработали диски пескоструем, а затем нанесли краску и лак.

Время: 3 дня

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Винница
Задача

Собрать винницу для кухни с нуля

Решение

Вырезали лазером и сварили детали. Покрасили в цвет интерьера кухни. Получилась замечательная удобная винница и гармонично вписалась в общий стиль кухни. Заказчик остался очень довольным.

Время: 3 дня

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Элементы декора
Задача

Выполнить декоративные функциональные конструкции на территории усадьбы

Решение

Данный проект достаточно разноплановый - качели ротонда, карта местности, дорожный указатель, цветочная клумба и каркас смотровой площадки. Мы применили несколько видов резки и сварки. В результате получили великолепно сваренные и покрашенные элементы.

Время: 1 месяц

Мы производим весь комплекс работ

от обработки металла до упаковки
изделия стрейч-пленкой

Получите расчет стоимости

сварки и/или покраски вашей конструкции
уже через 15 минут. Мы перезвоним вам в течение 5 минут

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Доставим вашу конструкцию

в любую точку России!

Гарантия на порошковую покраску

Гарантия на нашу сварку

Доставка в ваш город
Москва,
а также по всей России
Официальный партнер
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Доставка по всей РФ транспортной компанией

Тщательно упакуем ваше изделие в любую упаковку

Оплата по безналичному расчету

Отзывы наших клиентов

М.З. Габбазов

Наша компания, ООО ТПО «ПРАЙД» выражает благодарность ООО «ЕСНА Групп» за оперативное и качественное изготовление подстолья и элемента дизайна стола для переговоров. Менеджер компании помог нам определиться с конструкцией, размером и цветом изделий в соответствии с нашими задачами. Крепежные отверстия, их шаг и диаметр на готовых изделиях были профессионально выполнены без нашего участия. Желаем компании дальнейшего процветания и надеемся на будущее сотрудничество.

М.А. Морозова

АНО "Агенство культурных и туристических инициатив "НАШ УЕЗДЪ" выражает благодарность ООО "ECHA Групп" генеральные директор — Васенко Андрей Михайлович за изготовление и установку информационных модулей в усадебном парке в рамках проекта "ДОЗОР: парк усадьбы Ивановское" победителя грантового конкурса 2017 года программы "Музейный гид" благотворительного фонда В. Потанина.
У вас есть своя краска? Тогда покраска изделия выйдет дешевле на 20%

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Контакты

+7-906-702-64-93

info@esna.group

Солнечногорск,
ул. Красная д. 161

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